СБУ устроила в России охоту на одного из лидеров ополчения Донбасса

ФСБ сообщила о попытке похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, охоту на гражданина России, принимавшего активное участие в боевых действиях в Донбассе, развернула Служба безопасности Украины. Общее руководство операцией осуществляли глава департамента контрразведки СБУ Александр Руснак и руководитель 5-го управления ДКР СБУ Александр Поклад.

Непосредственно организовали и координировали действия похитителей граждане Украины Игорь Мищенко и Андрей Байдала. Последний известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала является фигурантом уголовных дел как организатор убийства Александра Захарченко, а также ряда терактов в Донецке.

По данным ФСБ, Мищенко и Байдала для похищения наняли за 200 тысяч долларов людей с криминальным прошлым – они должны были вывезти жертву в условное место, откуда его собирались переправить на территорию Украины.

Бандиты заманили мужчину в автомобиль и ударили электрошокером, но, сообщают в ФСБ, ему удалось сбежать.

Задержаны семь человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.08.20

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