СБУ насчитала в своих рядах 1639 «предателей Украины»

Служба безопасности Украины заявила, что с 2014 по 2020 год совершили «преступления против основ государства или перешли на сторону «страны-агрессора» – 1639 сотрудников СБУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в служебной записке силового ведомства, копия которой оказалась в редакции «РБК-Украина».

В документе отмечается, что многие сотрудники СБУ в Крыму и Донбассе «изменили присяге» в 2014 году и перешли на сторону России.

Между тем, сообщается, что реальные приговоры вынесены лишь в отношении трёх человек, ещё по шести продолжается следствие.

Самыми «известными предателями» СБУ называет героя ополчения, экс-главу донецкого управления спецназа «Альфа» Александра Ходаковского и нынешнего главу Луганской народной республики, бывшего полковника СБУ Леонида Пасечника.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.20

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