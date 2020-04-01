СБУ обвинила Россию в распространении коронавирусной паники на Украине

Служба безопасности Украины утверждает, что «разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов», которая «на деньги российских заказчиков» распространяла фейки о коронавирусе в соцсетях «Незалежной».

Как передат корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте СБУ.

Пресс-служба украинского силового ведомства утверждает, что «виновные» якобы сознались «в содеянном».

«Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19. Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию неправдивой информации о распространении коронавируса. Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Сейчас изобличенные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц «кураторов». Продолжаются неотложные меры для установления как непосредственных заказчиков, так и других возможных сообщников интернет-агитаторов. Напомним, что за период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 81 человека, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них – 6 интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны», – уверяют в СБУ.

Отметим, что открытая информация официальных органов о ситуации с коронавирусом на Украине такова, что лишними «интернет-вбросами» панику в «Незалежной» вряд ли уже можно как-то усилить.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.20

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