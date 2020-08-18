Большая игра: президента Украины и его ближайшее окружение обвинили в госизмене и срыве секретной операции в Белоруссии

Служба безопасности Украины обязана открыть расследование по статье государственная измена, а Верховная Рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации и срыву секретной операции СБУ и ГУР МО в Белоруссии. Об этом заявил главный редактор издания «Цензор.net» Юрий Бутусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал начали раздувать после того, как президент Украины уволил начальника ГУР МО: «Начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела», – считает Бутусов и излагает цель операции украинских спецслужб, которую, якобы, сорвали таким образом.

Более года назад на Украине начали разрабатывать операцию по розыску и задержанию 28 человек, « проживающих на территории России, с целью обеспечить правосудие и пополнить «обменный фонд» для проведения обмена пленными».

Двое из них, по мнению украинских спецслужб, были причастны к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом; один – к уничтожению Ил-76 в аэропорту Луганска, еще один – к уничтожению АН-26 в Луганской области. 9 из 28 были гражданами Украины и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы находились в базе розыска «Миротворец». «Группу в СМИ назвали «вагнеровцы», но в реальном «Вагнере» большинство из них не служили. Они были наемниками, которым все равно за кого воевать. В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины – они хвастались, думая, что показывают уровень своей «квалификации», – сообщил Бутусов, утверждая, что украинские спецслужбы обнаружили разыскиваемых и предложили им работу от имени частной военной компании, закрытой учредителями в 2018-м году.

Работа, по версии вербовщиков, заключалась в охране нефтяных вышек в Венесуэле. Согласно сценарию, 24 июля группу должны были без остановок перевезти из Москвы в минский аэропорт, откуда они должны были вылететь в Стамбул. Самолет собирались посадить на Украине, снять группу с борта, а других пассажиров и экипаж отправить в первоначальный пункт назначения.

Вот как выглядят дальнейшие события по версии «Цензор.Нет»:

«1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО – глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

По данным источников Цензор.Нет, на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля.

Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.

2. 25 июля на рейс Минск – Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.

3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы – участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.

4. 31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.

5. 3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина – предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.

6. 5 августа – без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта».

Напомним, 14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что все задержанные в Белоруссии переданы России.

«Произошла преднамеренная утечка информации с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси, – считает Бутусов. – Группа должна была вылететь новым рейсом 30 июля, то есть за 9 дней до момента проведения выборов в Беларуси, то есть не могла представлять угрозы для спецслужб Беларуси. Никакого оружия, никаких контактов с политическими движениями, которые могли бы привести сами по себе к такой масштабной операции, не было».

Утечка информации произошла из Украины, настаивает главред «Цензор.Нет». – И наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска».

В качестве предполагаемых предателей Бутусов называет Ермака («Решение о переносе сроков вылета принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским. Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам – Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком – помощником Путина») и Демченко, назначенного первым заместителем секретаря СНБО и главой комитета по разведке 16 июня текущего года. Бутусов обвиняет Демченко, работавшего в кабмине при Януковиче, в пособничестве при переходе Крыма в состав России и вообще в благосклонности к РФ, а президента Зеленского в том, что он «передал стороннику России контроль за всей украинской разведкой и доступ ко всей совсекретной информации, всем операциям украинских спецслужб против РФ!»

Бутусов требует немедленно уволить и лишить допуска к государственной тайне Демченко, а также начать ряд расследований: «Все без исключения участники совещания (состоявшегося 24 июля –

прим. РИА «Новый День»), в том числе президент, обязаны пройти проверку на полиграфе, СБУ должна открыть уголовное дело по госизмене. Верховная Рада должна создать следственную комиссию по контролю расследования, участники совещания должны дать показания перед народными депутатами. Необходимо изучить, насколько широкий объем информации утекает из президентского кабинета, какие еще операции разведки могли быть засвечены».

Призывы Бутусова массово подхватили в соцсетях сторонники экс-президента Петра Порошенко. Однако тут же была выдвинута другая версия: обвинения Бутусова нужны для того, чтобы дискредитировать Ермака и Зеленского накануне 24 августа: «На этот день Порошенко и националисты планируют массовые митинги. И тема с таким вопиющим «предательством» будет как раз к месту», – отмечает «Страна.ua».

«Версия о «сливе из Киева» почти полностью повторяет версию, которая появилась в российских СМИ еще до выборов в республике о том, как украинские службы заманивали в Минск. И появилась украинская интерпретация этой версии, что важно, уже после публикаций в российских СМИ (то есть ее авторы могли оттуда и черпать информацию, придумав к ней затем некоторые детали), – пишет телеграм-канал «Политика Страны» . – Отличие между двумя версиями лишь в том, что по мнению россиян «вагнеровцев» украинские спецслужбы заманили в Минск, чтоб сдать их белорусскому КГБ и поссорить Путина с Лукашенко. А по трактовке Бутусова и Ко – чтоб посадить самолет с ними в Украине.

Версия Бутусова даже еще более выгодна россиянам (да и самому Лукашенко в нынешней ситуации), чем первая, так как получается, что Бацька вообще был не в курсе, а все замутили исключительно украинские спецслужбы».

Анализируя достоверность бутусовкой версии телеграм-канал обращает внимание на то, что билеты на 30 июля были аннулированы еще до того как «вагнеровцы» приехали в Минск. Другими словами, отправлять их на этом рейсе никто не собирался. Да и Лукашенко еще до упомянутых событий говорил о неких ЧВК, что позволяет думать, что он был в курсе происходящего.

«Реакция Офиса президента на выдачу наемников России была крайне возмущенной – будто Беларусь была обязана отдать их Украине. Что как раз противоречит версии Бутусова, – добавляет «Страна.ua». – А вот допущение, что наемников намеренно сдали в руки Бацьке украинские спецслужбы, как раз объясняет негодование Зе – по сути, за помощь ему отплатили неблагодарностью.

Конечно, нельзя исключать, что у Зеленского решили действительно предупредить Беларусь в обход собственных спецслужб – под обещание потом выдать всех или часть задержанных Украине. Что объяснило бы обиженную реакцию президента.

Но эта схема несет риски. Она чревата как утечками со стороны Бацьки, так и обидой собственных спецслужб и сливом информации прессе. А также реальным уголовным делом.

Поэтому пока история выглядит как политтехнология по обвинению Зеленского и Ермака в очередной «зраде» под намечающиеся акции протестов Порошенко и националистов 24 августа. К протестам, кстати, практически сразу призвал и Бутусов в своем посте.

Но есть еще один важный момент.

Появление все большего числа сообщений на тему «украинского следа» в операции по захваченным наемникам указывает на то, что след действительно был. В каком именно качестве – вопрос. То ли действительно хотели выманить «вагнеровцев» в Украину, то ли решили разыграть многоходовку, чтоб столкнуть лбами Путина и Лукашенко, то ли просто помогли белорусским спецслужбам с организацией операции».

Из этого украинские СМИ делают вывод, что группа наемников оказалась в Минске не для участия в массовых беспорядках, но Лукашенко воспользовался ситуацией и сделал эту историю «частью глобальной мистификации на тему «Путин готовит свержение Бацьки через Майдан», которая сыграла не последнюю роль в том, что сейчас происходит в стране».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.08.20

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