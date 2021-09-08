Администрация Зеленского обвинила американский телеканал CNN в работе на ФСБ

Сюжет американского телеканала CNN, в котором говорится о том, что неудачная операция по захвату 33 российских «вагнеровцев» в июле прошлого года была организована ЦРУ, сделан «по заказу Кремля».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, об этом свидетельствует «мгновенная» реакция российской ФСБ, которая назвала достоверными сведения, приведённые в сюжете.

«Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. Теперь они «разгонят» эту историю со ссылкой на CNN. И случилось это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя», – рассуждает Подоляк.

Напомним, комментируя вчерашний сюжет американских телевизионщиков, в ФСБ добавили, что украинские разведслужбы и СБУ в этой операции являлись орудием ЦРУ, а одной из целей диверсии было поссорить Россию и Белоруссию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.21

В Севастополе обнаружили часть человеческого тела в беляше. / Верховная рада провалила обращение к конгрессу США о предоставлении особого военного статуса Украине. / Правительство Украины может уйти в отставку уже в октябре. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»