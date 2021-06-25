Зеленский взял на себя провал спецоперации по захвату «вагнеровцев» в Киеве

Президент Украины отказался в последний момент участвовать в совместной операции с западными спецслужбами по захвату 32 российских сотрудников ЧВК в аэропорту Киева. Их должны были задержать в июле прошлого года после принудительной посадки лайнера турецких авиалиний, следовавшего из Минска в Стамбул.

Однако Зеленский позвонил президенту Белоруссии и рассказал ему о готовящейся спецоперации, но взял слово с Лукашенко, что тот сам арестует «вагнеровцев» и передаст их потом Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский президент рассказал в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский при этом объяснил свои действия страхом перед возможной международной изоляцией.

«Мы с вами видели, что происходило в Белоруссии. Как посадили самолет. Чем это все закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации, к какой изоляции такие спецоперации приводят.

Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции была других стран. Точно не Украины. И то, что Украина максимально затягивала этот вопрос – это правда. И то, что этого не произошло – еще раз, проводя параллели с Белоруссией, – слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности», – сказал Зеленский.

Но больше всего в этой истории Зеленского возмутило «предательство Лукашенко». Украина передала белорусскому президенту досье на «вангеровцев», а сам Зеленский договорился с ним о передаче «боевиков и убийц» Киеву.

«Он сказал мне по телефону: «Дорогой мой, Владимир Александрович, ты же знаешь, как я к тебе отношусь, как Беларусь любит Украину, ты же знаешь, я тебя не подведу. Сейчас, у меня не все спокойно, я разберусь».

Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Однако потом произошло то, что произошло. Это была наша последняя беседа», – гневно резюмировал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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