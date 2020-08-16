Зеленский не может прийти в себя после решения Лукашенко выдать «вагнеровцев» России

Администрация украинского президента в третий раз за три дня официально выражает Минску своё крайнее возмущение тем, что захваченных 29 июля в Белоруссии сотрудников российского ЧВК выдали Москве, а не Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередная возмущённая реакция Киева опубликована сегодня в телеграм-канале Офиса украинского президента.

В Офисе Зеленского обвинили Лукашенко в том, что он своим решением наплевал на «близость украинского и белорусского народов».

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот самый выбор государства, который совершенно точно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим», – говорится в заявлении.

Впервые возмущение Киева выдачей Москве 32 россиян, часть которых защищала в боях ЛДНР, прозвучало 15 августа в Фейсбуке. Затем гневный комментарий самого Зеленского появился на его личной странице в Телеграме.

«Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обоснованно сообщено о подозрении в участии в террористической организации. Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к большому сожалению, этого не произошло... Последствия этого решения будут трагическими», – писал тогда Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.08.20

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