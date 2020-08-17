Зеленского напугали гибридные риски, исходящие от Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский провёл срочное закрытое совещание с силовиками и руководителями украинской разведки в связи с событиями в Белоруссии и их возможным негативным влиянием на Украину.

На встречу были также приглашены главы украинских областей, граничащих с Белоруссией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальном сайте украинского президента.

«Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину.

В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития нынешнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов.

Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации. По итогам встречи были сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения», – сообщает пресс-служба Зеленского.

Отметим, что сам украинский президент уже успел обострить личные отношения с Александром Лукашенко, трижды выступив с резкой критикой президента Белоруссии за последние три дня.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.20

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