Лукашенко может решиться на признание российского Крыма

Александр Лукашенко, разъярённый давлением Запада и раздумывающий, как помириться с Москвой, с которой сам едва не побил все горшки, может пойти на официальное признание Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют белорусские политологи, близкие к администрации Лукашенко.
«Думаю, признание Крыма – это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой. Послу Польши я бы рекомендовал упаковать чемодан... Это будет не уступка России, а ответ Западу и особенно Украине. Здесь вообще очень большая обида, так как было сказано много слов о дружбе», – написал на своей странице в Фейсбуке эксперт Александр Шпаковский.
Между тем, его коллега Алексей Дзермант отмечает, что такой шаг белорусского президента будет не только ответом Западу и Украине, но и первым жестом примирения с Россией.
«Если сносят Лукашенко, Беларусь однозначно пойдёт чётким прозападным курсом. Если он остаётся, будут западные санкции. В условиях западных санкций ничего не сдерживает признать Крым, Южную Осетию и Абхазию. Это и будет первым шагом по восстановлению доверия.
Понятно, что он должен быть не единственным, но тут тоже нужно аккуратно, прозападная часть общества сейчас сильно возбуждена», – приводит «ПолитНавигатор» слова Дзерманта.
Напомним, в последние дни официальный Киев присоединился к западным столицам и подвергает резкой критике Александра Лукашенко.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 17.08.20
Киев пошёл на обострение конфликта с Минском – инициирована «Белорусская декларация» в ПАСЕ. / Зеленский не может прийти в себя после решения Лукашенко выдать «вагнеровцев» России. / Зеленский злобно огрызнулся на выпады Лукашенко. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube