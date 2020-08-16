Лукашенко может решиться на признание российского Крыма

Александр Лукашенко, разъярённый давлением Запада и раздумывающий, как помириться с Москвой, с которой сам едва не побил все горшки, может пойти на официальное признание Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют белорусские политологи, близкие к администрации Лукашенко.

«Думаю, признание Крыма – это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой. Послу Польши я бы рекомендовал упаковать чемодан... Это будет не уступка России, а ответ Западу и особенно Украине. Здесь вообще очень большая обида, так как было сказано много слов о дружбе», – написал на своей странице в Фейсбуке эксперт Александр Шпаковский.

Между тем, его коллега Алексей Дзермант отмечает, что такой шаг белорусского президента будет не только ответом Западу и Украине, но и первым жестом примирения с Россией.

«Если сносят Лукашенко, Беларусь однозначно пойдёт чётким прозападным курсом. Если он остаётся, будут западные санкции. В условиях западных санкций ничего не сдерживает признать Крым, Южную Осетию и Абхазию. Это и будет первым шагом по восстановлению доверия.

Понятно, что он должен быть не единственным, но тут тоже нужно аккуратно, прозападная часть общества сейчас сильно возбуждена», – приводит «ПолитНавигатор» слова Дзерманта.

Напомним, в последние дни официальный Киев присоединился к западным столицам и подвергает резкой критике Александра Лукашенко.

Симферополь, Иван Капустин

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