Киев пошёл на обострение конфликта с Минском – инициирована «Белорусская декларация» в ПАСЕ

Делегация Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы совместно с «друзьями Украины» инициировала антилукашенковскую декларацию «по событиям в Белоруссии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ, народный депутат от президентской фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

«Белорусская декларация – документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации», – заявила Ясько на своей странице в Фейсбуке.

«Отмечая, что основными предпосылками для развития демократического общества являются права человека, включая право на свободу слова и свободу мирных собраний, поддержка стремления белорусского народа к свободной воле на выборах и прозрачный и честный подсчет голосов, – поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию», – говорится в «Белорусской декларации».

«Заявляем, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосование 9 августа 2020 года и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободу воли белорусского народа», – подчёркивают авторы декларации.

При этом украинские, прибалтийские и британские подписанты настаивают на исключении России из процесса политического урегулирования в Белоруссии.

Как сообщал «Новый День», МИД Украины также не признал президентские выборы в Белоруссии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз выступил с открытой критикой Александра Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.20

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