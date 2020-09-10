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Пятница, 11 сентября 2020, 02:58 мск

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Киев испугался вторжения со стороны Белоруссии

Кизим. Фото: antikor.com.ua

Минск быстро сближается с Москвой и словесные гарантии Лукашенко о вечно мирной белорусско-украинской границе уже не актуальны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

«Я думаю, в ближайшее время состоится визит Лукашенко в Москву. Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит», – тревожится украинский дипломат.

По его словам, если интеграция Белоруссии и России будет слишком глубой, то вся северная граница Украины станет беззащитной.

«Потому что раньше мы хотя бы понимали, и это были словесные гарантии от Беларуси, что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Беларуси и России – это вызывает вопросы», – приводит слова Кизима RT.

Отметим, что официальный Киев с первого дня после выборов президента Белоруссии последовательно обострял отношения с Лукашенко. Сегодня послу Украины в Минске запрещено вступать в контакты с властями Белоруссии.

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