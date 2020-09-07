Посла Украины вернули в Минск, но запретили контактировать с кем-либо

Киев через 20 дней вернул в Минск посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима после отзыва «для консультаций».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

Сам посол рассказал, что ему пока запрещено вступать в контакты с белорусскими официальными лицами.

«Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, официальные контакты между нашими странами сейчас «приостановлены». В то же время дальнейшее развитие украинско-белорусских отношений будет зависеть от многих факторов, в том числе от развития ситуации в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России», – приводит слова Кизима ТАСС.

Напомним, 18 августа 2020 года Украина впервые в истории своей «незалежности» отозвала посла из Республики Беларусь.

Посол был отозван в знак протеста против передачи властями Белоруссии Москве 32 россиян, захваченных ранее в Минске.

Симферополь, Валентин Карамазов

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