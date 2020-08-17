«Недопустимые действия»: Украина отозвала посла из Минска

Украина впервые в истории своей «незалежности» отзвала посла из Республики Беларусь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Посол отозван в знак протеста против передачи Москве 32 россиян, захваченных ранее в Минске.

«Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», – говорится в заявлении главы МИД.

Кулеба также обратился к украинцам с призывом не посещать в ближайшее время Белоруссию до стабилизации политической ситуации в соседней стране.

Отметим, что отзыв посла – ещё один демарш Киева в череде шагов и заявлений украинских властей, нагнетающих негативную атмосферу в отношениях с президентом Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.08.20

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