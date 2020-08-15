Официальный Киев встал на сторону Запада против Лукашенко

Министерство иностранных дел Украины после шести дней раздумий не признало итоги выборов и осудило белорусские власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», позиция украинского МИД обнародована пресс-службой ведомства.

Там подчеркнули, что «в общем» разделяют резкую критику белорусских выборов Евросоюзом.

«МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе. Мы в общем разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси...

Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих», – говорится в заявлении украинского МИД.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.08.20

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