«228 агентов Кремля»: в Киеве испугались экономической мести Лукашенко

228 депутатов Верховной рады Украины, проголосовавших за непризнание выборов президента Белоруссии, являются, как минимум, полезными для Кремля идиотами, если не прямыми его «агентами».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бизяев.

По его словам, принятое украинским парламентом антибелорусское постановление толкает Александра Лукашенко в объятия Москвы и провоцирует его на жёсткие ответные меры, которые обернутся болезненными экономическими последствиями для «Незалежной».

«228 агентов Кремля» помогают Путину загнать Лукашенко в Москву. Полезные это идиоты или бесполезные, покажет только время, но результат налицо. После этих декларативных заявлений встает вопрос, а все эти торгово-экономические сделки, под которыми стоит подпись Лукашенко, мы тоже признаем недействительными?!

Как это отразится, к примеру, на рынке дизельного топлива, на транзите? Белоруссия – это окно, через которое наши товары заходили на рынок России. Дизельное топливо у нас на заправках завтра будет стоить на 2-3 гривны дороже. Европейское топливо будет дороже. Фактически за это политическое заявление мы будем рассчитываться из своего кармана. Это рост цен и снижение нашей покупательной способности», – негодует эксперт.

«Например, по белорусским тракторам, на которые с 2018 года были льготные кредиты для сельского хозяйства. Как теперь мы будем получать запчасти к этой продукции? Там целый комплекс вопросов, которые напрямую влияют на стоимость произведенной у нас или импортируемой продукции», – приводит слова Бизяева «ПолитНавигатор».

Отметим, ранее президент Украины Зеленский и глава МИД Кулеба выступили с целым рядом жёстких заявлений в адрес Александра Лукашенко. Сам белорусский президент уже назвал Украину «форпостом политических провокаций».

Симферополь, Валентин Карамазов

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