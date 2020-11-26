Белоруссия приступает к введению санкций против Украины

Белоруссия подготовила список официальных лиц Украины, против которых будут введены персональные санкции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Эти меры являются первым шагом в ответ на присоединение Украины к европейским санкциям против Белоруссии.

«Мы подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства», – приводит ТАСС слова Макея.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что присоединение Киева к европейским санкциям против Белоруссии чревато экономическими убытками и политическим ущербом для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.20

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