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Среда, 9 декабря 2020, 16:21 мск

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«Решение не принято»: Киев боится наказывать Минск санкциями

Фото: teleskop-by.org

Киев не решился ввести обещанные санкции против официальных лиц Белоруссии за «фальсификацию выборов» президента республики 9 августа 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это следует из ответа пресс-службы администрации президента Украины на запрос издания «Украинские новости».

«На ваш запрос о предоставлении копии решения о введении Украиной санкций против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушениями прав человека сообщаем, что согласно информации, предоставленной директоратом по вопросам внешней политики Офиса Президента Украины, такое решение не принято», – приводит «ПолитНавигатор» ответ из офиса Зеленского.

В администрации президента уточнили, что для введения санкциий необходим подписанный указ главы государства после обсуждения на заседании Совета безопасности Украины.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что присоединение Киева к европейским санкциям против Белоруссии чревато экономическими убытками и политическим ущербом для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.20

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