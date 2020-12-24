Экономика дороже: Украина открестилась от санкций против Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его не так поняли, когда он в течение нескольких месяцев пугал Минск введением украинских санкций за «фальсификацию выборов президента Белоруссии». Напомним, Украина официально поддержала ограничительные меры ЕС против Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что у него и в мыслях не было «душить Беларусь санкциям», Кулеба заявил после сегодняшнего брифинга в Киеве.

«Что касается моих разговоров с коллегами, то вопреки определенным заявлениям, которые звучали от моих коллег из Беларуси, я ни в каких разговорах не требую от партнеров душить Беларусь санкциям и уничтожать ее, это противоречит самому духу отношений между белорусским и украинским народами», – написал он у себя в Фейсбуке.

«Экономика – это та сфера, которая важна как для народа Украины, так и Беларуси», – добавил Кулеба.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что присоединение Киева к европейским санкциям против Белоруссии чреваты экономическими убытками и политическим ущербом для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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