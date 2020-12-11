Нулевая компетенция: Украина умудрилась разозлить одновременно Белоруссию и Европу

Антибелорусские заявления Киева и обещания Зеленского присоединиться к европейским санкциям против Минска страшно разозлили Александра Лукашенко. Однако позже, испугавшись последствий, администрация и МИД Украины сдали назад, чем вызвали сильное недовольство уже в Евросоюзе.

Такие необдуманные и непоследовательные дипломатические шаги свидетельствуют о полной некомпетенции и непрофессионализме команды Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в блоге написал главный редактор информационного агентства «Украинские новости» Денис Иванеско.

«Украина присоединялась к санкциям против Беларуси, да не присоединилась. Отношения с Лукашенко испорчены из-за публичной критики и обещания санкций. И перед ЕС неудобно – мы ж им обещали присоединиться. Боррель (Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС – прим. «НД») даже публично сказал, что Украина присоединилась. А выходит, что нет.

Все-таки, компетенция в госуправлении имеет решающее Значение, а не запрос на «новые лица», внесистемных политиков и «правдоруба» Голобородько (персонаж Зеленского в фильме «Слуга народа» – прим. «НД»)», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского главреда.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.20

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