Лукашенко намекнул Москве, что может снова задружить с Украиной

Белорусский народ прекрасно относится к Украине, а Минск готов к активному экономическому «посредничеству» между Киевом и Москвой. Мало того, Лукашенко не держит обиды на Владимира Зеленского, несмотря на все резкие выпады украинского президента в адрес своего белорусского коллеги.

Как передаёт корреспонеднт РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

«Я не держу зла на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться», – сказал белорусский президент.

Готов простить Лукашенко и других нелестно о нём высказывавшихся высших украинских чиновников.

«Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше. То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками», – добавил белорусский лидер и заявил, что готов восстановить отношения с президентом Украины.

«Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек», – заявил белорусский президент.

Напомним, накануне Лукашенко вновь заговорил о «слишком высоких» ценах на газ и нефть, которые Россия установила для Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.01.21

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