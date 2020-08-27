Зеленский отменил все контакты с Лукашенко – из «моральных и этических» соображений

Министерство иностранных дел Украины объявило о приостановлении всех контактов с официальными властями Белоруссии.

Отношения будут восстановлены, когда в Киеве убедятся, что официальное общение с Минском больше не наносит Украине «репутационных потерь».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», – заявил Кулеба и добавил, что в ближайшее время не планируется никаких переговоров Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.

Отметим, что отношения Зеленского и Лукашенко испортились после 9 августа. Президенты несколько раз в течение двух недель обменивались резкими заявлениями.

Вместе с тем, на днях Лукашенко поздравил Зеленского с «днём независимости Украины». Однако в Киеве не ответили на примирительный жест белорусского лидера.

Симферополь, Валентин Карамазов

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