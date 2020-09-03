«Больше всего настораживает» – Лукашенко отреагировал на слова Лаврова об украинском вмешательстве

Украина наряду с Польшей, Чехией и Литвой предпринимает попытки управлять белорусскими протестами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, особенно настораживает белорусскую сторону вмешательство Киева.

«Оно (управление протестами) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», – подчеркнул Лукашенко.

В связи с этим, президент Белоруссии отметил заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о заброске в Минск двухсот украинских радикалов для раскачивания ситуации.

«Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное – не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», – заявил Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.09.20

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