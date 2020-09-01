В Верховной раде потребовали от Зеленского ввести санкции против Белоруссии

Президент Украины должен солидаризоваться с ЕС, Польшей и Прибалтикой и заявить чёткую позицию в связи с событиями в Белоруссии, а также представить в Верховную раду список мер против «режима Лукашенко».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили депутаты украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

«Страна двух майданов, благодаря которым, в том числе и действующий президент, и действующее монобольшинство смогли прийти к власти на Украине, сегодня не способна заявить чёткую позицию по поводу нелегитимности избрания Лукашенко и поддержать белорусское общество. Хотя, это, может быть, и понятно, эта власть была не на майдане, а на корпоративах в России», – упрекнула Зеленского и президентскую фракцию «Слуга народа» член «Евросолидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе

С требованием жёстких мер против белорусской власти выступил другой депутат от партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

«Где проект постановления про Беларусь, который был внесён межфракционным объединением «За демократическую Беларусь» и предусматривает непризнание выборов в Беларуси?.. Весь мир уже отреагировал, есть решение польского и литовского Сейма, Евпропарламента, решение Европейского Союза.

Уже вводятся санкции против Лукашенко, который бегает с автоматом и стреляет в собственный народ, бегает по президентскому дворцу. И только Украина молчит, которая является наиближайшим соседом Беларуси, и для нас это вопрос национальной безопасности, что там происходит. В то время, когда Лукашенко сдаёт страну Путину. Где решение по Беларуси? Мы требуем внесения в повестку дня для рассмотрения», – приводит слова Гончаренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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