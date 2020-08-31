«Пора будить агентов» – в Киеве предлагают перейти к тайной подрывной работе в Белоруссии

Украина не должна участвовать в открытом посредничестве в урегулировании белорусского кризиса. После приостановки официальных контактов с Минском Киев должен вести тайную работу против режима Лукашенко через разведслужбы и свои наработанные связи с агентурой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

«Посредничество, конечно, там не сработает – мы же видели, какой Лукашенко, который тянет БМП на улицы. Я считаю, что наша роль должна быть не в посредничестве между Лукашенко и протестующими, а во влиянии на тех... Есть же у нас, тут говорят, что дипломаты следят, но на самом деле следят и спецслужбы. На самом деле, много у нас там контактов и среди силовиков, и среди региональных элит.

Кстати, вы же знаете, что в Белоруссии минская элита не самая влиятельная – есть витебская, Гродно. С бизнесом работать, много бизнес-связей. Это все должно происходить не публично – мы же не должны рассказывать. Вот тут мы должны влиять, причем, влиять на основе очень четкой, согласованной буквально каждые двадцать минут позиции, анализом ситуации с нашими партнерами», – приводит слова Климкина «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.08.20

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