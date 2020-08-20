Лукашенко включил Зеленского в список разжигателей беспорядков в Белоруссии

В отношениях президентов Украины и Белоруссии нарастает напряжение. Зеленский и Лукашенко не прекращают обмениваться взаимными обвинениями с 9 августа – дня выборов президента Республики Беларусь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», недавно Зеленский провёл срочное закрытое совещание с силовиками и руководителями украинской разведки в связи с событиями в Белоруссии и их возможным негативным влиянием на Украину.

В свою очередь, накануне Александр Лукашенко обвинил Зеленского в финансировании беспорядков в Белоруссии наряду с лидерами Германии, Франции, Польши и Литвы и предупредил о неизбежной ответственности.

«Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», – заявил Лукашенко на заседании белорусского Совбеза.

Симферополь, Валентин Карамазов

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