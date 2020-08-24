Лукашенко решил поздравить Зеленского с «днём независимости» Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по случаю дня независимости Украины, несмотря на то, что в посдеднее время лидеры двух стран обменялись множеством критических замечаний.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент Белоруссии напомнил Зеленскому о давних традициях «дружбы и добрососедства».

«Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира», – приводит слова Лукашенко государственное информационное агентство БелТА.

Глава Белоруссии направил также поздравление второму президенту Украины Леониду Кучме.

Напомним, недавно Лукашенко включил Зеленского в список разжигателей беспорядков в Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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