Киев поторопился списать Лукашенко и задумался, как быть дальше

Украинские власти сразу после начала масштабных протестов в Минске активно присоединились к травле Александра Лукашенко Западом, по-видимому, предполагая, что «белорусский режим падёт в ближайшее время».

Однако «Батька» устоял, и теперь официальный Киев раздумывает, как выстраивать дальнейшие отношения с ближайшим соседом. Отметим, что Белоруссия является одним из важнейших экономических партнёров Украины, а Лукашенко часто политически поддерживал Киев в конфликте с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня министерство иностранных дел Украины внесёт на рассмотрение главы государства свои предложения по развитию отношений с Белоруссией.

На совещании в МИД присутствовал и отозванный ранее из Минска посол Украины в Белоруссии.

«Участие в совещании приняли все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Выработанные рекомендации будут направлены украинскому руководству в ближайшее время.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.08.20

Быстро, модно, безопасно: в Крыму задумались о возрождении трамвая. / В Ялте 1 сентября не откроются три школы, ученикам придется ездить в соседние поселки. / В Севастополе в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв, есть погибшие. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»