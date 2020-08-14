Зеленский отказался ехать с визитом к Лукашенко

Визит президента Украины в Белоруссию не состоится «до стабилизации ситуации» в республике.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина примет решение о признании или не признании президентских выборов в Белоруссии после объявления их итогов Центральной избирательной комиссией соседней республики. Сегодня Центризбирком Белоруссии уже признал победу Лукашенко.

Напомним, три дня назад Зеленский отказался поздравлять Лукашенко и призвал его вступить в диалог с протестующими, которые потребовали повторного «честного голосования».

Как сообщал «Новый День», украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что Зеленский цинично предал проукраинского Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.08.20

Украинцам вколят дружественную израильскую вакцину – Зеленский. / Грабли Развожаева – 2: губернаторская кампания в Севастополе имеет высокие риски. / Пальмы Южного берега Крыма спасать не торопятся. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»