Зеленский отказался поздравлять Лукашенко и призвал его вступить в диалог с протестующими

В легитимности избранного президента Белоруссии имеются сомнения, а недоверие значительного числа избирателей объявленным результатам голосования – это прямой путь к насилию и дестабилизации в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский, комментируя итоги прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента.

Напомним, согласно официальным данным, Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов.

«Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», – заявил Зеленский и призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией.

«Призываю к максимально открытому, пусть и сложному диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», – обратился украинский президент.

Напомним, в Белоуссии второй день продолжаются столкновения граждан с милицей. В США уже отказались признать выборы и даже пригрозили Александру Лукашенко новыми санкциями.

Между тем, президент РФ Владимир Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму. Кроме него, белорусского президента поздравили лидеры Китая, Армении и Турции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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