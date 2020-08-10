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Понедельник, 10 августа 2020, 08:27 мск

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Россия бросилась защищать Лукашенко от Майдана на уровне ООН

Минск. Ночные столкновения. Фото: tsn.ua

Массовые уличные столкновения между гражданами и милицией в Минске после объявления предварительных результатов выборов напоминают украинский Евромайдан 2014 года.

Сейчас в Белоруссии, как и тогда в Киеве, беспорядки затеяли западные «геоинженеры».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Дежавю в Минске. Понятно, что есть те, кто не согласен с переизбранием Лукашенко, но это все равно громкое меньшинство, которое пытается навязать свою волю молчаливому большинству. И западные «геоинженеры» бессовестно эксплуатируют это, как они это делали на Майдане на Украине», – приводит слова Полянского телеканал НТВ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.08.20

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