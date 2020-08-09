Лукашенко получил признание выборов от сенаторов РФ и тут же высмеял голосование за путинские поправки

Члены Совета Федерации РФ поспешили признать «соответствующим законодательству и международному праву» прошедшее накануне голосование на выборах президента Белоруссии, на которых Лукашенко, по предварительным официальным данным, набирает около 80% голосов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о признании выборов, в частности заявил наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ, зампред комитета по конституционному законодательству Совфеда РФ Александр Башкин.

«Ни больших, ни малых нарушений, расхождений с требованиями законодательства и избирательных стандартов мы не встретили. Могу сказать, что недочетов на тех участках, которые видел, я не заметил», – приводит слова Башкина белорусское государственное агентство БелТА.

«Что касается кабин для голосования, на некоторых участках шторки есть, на других нет. Но все равно созданы условия, я вас уверяю, чтобы обеспечить тайну голосования. Поэтому критические замечания по поводу того, что кабинки полуоткрыты, беспочвенны», – добавил Лебедев.

Его поддержал российский сенатор Алексей Кондратьев, который ранее прилетел в Минск в составе делегации Совфеда из девяти человек.

«Избирательные участки закрылись, все спокойно. Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, нами не выявлено», – сказал Кондратьев и открыто выразил политическую поддержку белорусскому президенту.

«Для большинства жителей Белоруссии Лукашенко – это человек, который способен оградить страну от потрясений, от цветных революций, от воздействия Запада», – цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее выразил уверенность в победе Лукашенко заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, протесты оппозиции, недовольной ходом и итогами выборов, не приведут к Майдану.

«Я думаю, что будет попытка провести «майдан-2», но уже в Минске, однако президент Белоруссии достаточно жёсткий человек, и если он сегодня будет избран президентом Белоруссии, а к этому всё идёт, он свою власть, которую получит от народа, просто так не отдаст», – цитирует Джабарова «Интерфакс».

Между тем, сам Александр Лукашенко, комментируя удивление журналистов беспрецедентой явкой (42%) на досрочном голосовании за президента Белоруссии, высмеял в ответ организацию и ход семидневного голосования по поправкам в российскую Конституцию.

«Поверьте, ни на пеньках, ни в гаражах, ни на лесопосадках, просеках, ни на лугу, ни на фермах мы не голосовали, в отличие от некоторых», – приводит «ПолитНавигатор» ответ Лукашенко журналисту российского канала НТВ.

Напомним, 2 июля белорусский президент направлял поздравительную телеграмму Владимиру Путину в связи с итогами голосования россиян за поправки в Конституцию РФ.



«Это (результат голосования за поправки) стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства...



Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период», – писал тогда Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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