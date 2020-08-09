Положили на асфальт и увели: в Минске задержаны российские журналисты (ФОТО)

В Минске в воскресенье задержаны журналисты и оператор российского телеканала «Дождь». Об этом сообщается в телеграм-канале «Дождя». Речь идет о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском и операторе Николае Антипове.

«Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении», – отмечается в сообщении.

Фото: телеграм-канал «Дождя»

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила телеканалу, что журналистов схватили после того, как они поговорили с ней на улице.

В посольстве России в Белоруссии знают о задержании журналистов «Дождя», однако официального документа от белорусского МИДа о задержании российских репортеров пока не поступало, рассказали в российском диппредставительстве.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко сообщил, что задержанные журналисты работали на выборах без аккредитации. «Мы в установленные сроки подали все необходимые документы в МИД Беларуси на аккредитацию для работы на выборах президента, запрашивали подтверждение каждый день, но так его и не получили», – цитирует Дзятко «Интерфакс». Он добавил, что не в курсе, что задержал журналистов. По его словам, точная причина задержания пока неизвестна.

Белорусские силовики пока не комментируют ситуацию с задержанием российских журналистов.

В Белоруссии 9 августа проходит основной день голосования по выборам президента. По данным ЦИК страны, явка избирателей по состоянию на 14:00 с учетом досрочного голосования составила 65,19%. Самая высокая явка зарегистрирована в Гомельской области – 75,83%, самая низкая – в Минске (52,03%). Выборы признаны состоявшимися, так как на них проголосовали более 50% избирателей.

Действующий президент республики Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Единым кандидатом от оппозиции является Светлана Тихановская – супруга арестованного блогера Сергея Тихановского. Ее поддержали штабы бывшего президента Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы «Парка высоких технологий» Валерия Цепкало, которые не были допущены до выборов. Бабарико сейчас арестован по подозрению в финансовых преступлениях, а Цепкало уехал из страны, опасаясь преследования. Отказ в регистрации этим кандидатам вызвал массовые акции протеста в Минске и других городах республик.

Минск, Наталья Петрова

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