Сотрудники МЧС Белоруссии выдвинулись к границе с Литвой после пожара на АЭС

МЧС Белоруссии направило специалистов к границе с Литвой после пожара на Игналинской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В приграничную зону направлены специалисты спасательного ведомства для мониторинга радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области», – говорится в сообщении.

Пожар случился в складском помещении первого блока Игналинской АЭС 17 ноября. Первоначально Белоруссия не получила официальной информации об инциденте от литовской стороны. Белорусское ведомство запросило сведения о происшествии для принятия необходимых мер безопасности и предложило помощь в ликвидации его последствий.

Литовский регулятор в области ядерной безопасности ответил на запрос и подтвердил информацию о пожаре. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал, угрозы радиационной безопасности не возникло.

В ноябре прошлого года на Игналинской АЭС произошел подобный случай. Тогда возгорание случилось на установке по переработке поверхностных отходов. Огонь вспыхнул в ходе работ по дезактивации, когда в дробеструйную камеру была загружена новая партия радиоактивных отходов.

Минск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube