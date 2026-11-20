МЧС Белоруссии направило специалистов к границе с Литвой после пожара на Игналинской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В приграничную зону направлены специалисты спасательного ведомства для мониторинга радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области», – говорится в сообщении.
Пожар случился в складском помещении первого блока Игналинской АЭС 17 ноября. Первоначально Белоруссия не получила официальной информации об инциденте от литовской стороны. Белорусское ведомство запросило сведения о происшествии для принятия необходимых мер безопасности и предложило помощь в ликвидации его последствий.
Литовский регулятор в области ядерной безопасности ответил на запрос и подтвердил информацию о пожаре. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал, угрозы радиационной безопасности не возникло.
В ноябре прошлого года на Игналинской АЭС произошел подобный случай. Тогда возгорание случилось на установке по переработке поверхностных отходов. Огонь вспыхнул в ходе работ по дезактивации, когда в дробеструйную камеру была загружена новая партия радиоактивных отходов.
Минск, Зоя Осколкова
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