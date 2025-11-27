На атомной электростанции в Литве произошел пожар

На Игналинской атомной электростанции (АЭС) в Литве произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
Возгорание случилось на установке по переработке поверхностных отходов. Огонь вспыхнул в ходе работ по дезактивации, когда в дробеструйную камеру была загружена новая партия радиоактивных отходов.
Представитель Игналинской АЭС Йолита Мажейкене заявила, что из здания вывели девять человек, пострадавших нет.
В Центре радиационной безопасности сообщили, что угрозы для местных жителей и окружающей среды не зафиксировано.
На Игналинской атомной электростанции с 2010 года проводятся работы по демонтажу. Полное закрытие станции запланировано на 2038 год.
Вильнюс, Зоя Осколкова
