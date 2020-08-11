В сенате США потребовали, чтобы Лукашенко пересчитал голоса или объявил новые выборы

Администрация президента Трампа должна прекратить возобновление сотрудничества с режимом Лукашенко, пока белорусские власти не пересчитает точно избирательные бюллетени или не объявят повторные выборы президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким требованием к Белому дому выступил старейшина от Демократической партии США в комитете по иностранным делам американского сената Роберт Менендес.

«Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами», – приводит слова Менендеса РИА Новости.

Сенатор пообещал снова ввести американские и европейские санкции против Лукашенко и его окружения. Тем временем Госдеп США уже назвал выборы в Белоруссии «несвободными и несправедливыми»

Напомним, в Белоруссии второй день не прекращаются беспорядки и протесты граждан, уверенных в том, что на выборах президента победил не Александр Лукашенко, а его главная соперница Светлана Тихановская.

Между тем, президент РФ Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с победой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.08.20

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