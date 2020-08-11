российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 августа 2020, 03:38 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В сенате США потребовали, чтобы Лукашенко пересчитал голоса или объявил новые выборы

Администрация президента Трампа должна прекратить возобновление сотрудничества с режимом Лукашенко, пока белорусские власти не пересчитает точно избирательные бюллетени или не объявят повторные выборы президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким требованием к Белому дому выступил старейшина от Демократической партии США в комитете по иностранным делам американского сената Роберт Менендес.

«Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами», – приводит слова Менендеса РИА Новости.

Сенатор пообещал снова ввести американские и европейские санкции против Лукашенко и его окружения. Тем временем Госдеп США уже назвал выборы в Белоруссии «несвободными и несправедливыми»

Напомним, в Белоруссии второй день не прекращаются беспорядки и протесты граждан, уверенных в том, что на выборах президента победил не Александр Лукашенко, а его главная соперница Светлана Тихановская.

Между тем, президент РФ Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с победой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.08.20

На Украине потребовали открыть КПП на границе с Крымом и прекратить водную блокаду полуострова. / В курортном Судаке жалуются на проблемы с водой: у некоторых нет уже неделю. / В Крыму вынесен приговор бывшему главе Служба автомобильных дорог РК. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Белорусский металлургический завод объявил забастовку, протестуя против победы Лукашенко

«Это отвечает коренным интересам братских народов»: Путин отправил поздравление Лукашенко

Белоруссии грозит всеобщая забастовка

Россия бросилась защищать Лукашенко от Майдана на уровне ООН

Лукашенко получил признание выборов от сенаторов РФ и тут же высмеял голосование за путинские поправки

В рубриках

Крым, Юг России, В мире, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,