Белорусский металлургический завод объявил забастовку, протестуя против победы Лукашенко

Работники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов, обнародованных Центризбиркомом республики, сообщает телеграм-канал Nexta live. О проведении трехдневной протестной акции в случае фальсификации выборов сотрудники предприятия предупреждали еще в конце июля.

Забастовщики выступили с призывом к неравнодушным гражданам поддержать их. «Все кто могут, приезжайте и поддержите!» – просят работники завода. Отмечается, к БМЗ уже приезжают автозаки.

Кроме того, поступила информация о забастовке на БелАЗ, однако эти сведения не подтвердились.

Сегодня в белорусских телеграм-каналах появились призывы к бессрочной забастовке в стране с 11 августа в знак протеста против нечестных, по мнению оппозиции, президентских выборов. «Мы больше не молчим и наш язык – забастовка. Это главный страх режима, риск остановки предприятий, огромные денежные потери», – говорится в обращении. Его авторы требуют проведения новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставки президента, правительства и роспуск Национального собрания.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК страны, Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 9,9%. Она не признала предварительные итоги голосования и заявила, что считает себя победителем выборов. По словам ее доверенного лица Ольги Ковальковой, данные с участков во всех районах республики показывают, что Тихановская набрала 70-80% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».

После завершения голосования вечером в воскресенье в Белоруссии прошли массовые акции протеста. Их участникам грозит до 15 лет лишения свободы – уголовные дела были возбуждены по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 10.08.20

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