«Нас не запугать!»: рабочие белорусских предприятий выходят на забастовку против Лукашенко

Рабочие Минского электротехнического завода им. Козлова начали забастовку с требованием проведения новых президентских выборов. Об этом информирует телеграм-канал «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ». «Начинается! Минский электротехнический завод им. Козлова. Народ выходит на забастовку», – говорится в сообщении.

В то же время издание Sputnik Беларусь со ссылкой на замдиректора завода Валерия Щербо сообщает, что рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг. По его словам, работники «очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами, или их дети». «Сейчас все успокоились и пошли по рабочим местам», утверждает он.

Между тем, телеграм-канал Nexta Live сообщает, что протестная акция на предприятии продолжается. «Вышел директор завода – намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать! Люди не перестают подходить», – говорится в сообщении.

Кроме того, по его данным, стачку начинают сотрудники Жабинковского сахарного завода. «Работники ИТР вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки», – передает Nexta.

Издание Tut.by в свою очередь в своем телеграм-канале сообщает о поступающей информации о начавшихся забастовках в знак протеста против победы Александра Лукашенко на президентских выборах на ряде белорусских предприятиях. Как отмечается, что данная информация сейчас проверяется.

Накануне в белорусских СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о начавшейся забастовке в государственном Институте порошковой металлургии в Минске. В частности, указывалось, что около 20 сотрудников покинули 10 августа свои рабочие места в знак протеста против фальсификации выборов.

Кроме того, сообщалось, что из-за несогласия с итогами выборов президента прекратили работу несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине Гомельской области. По данным белорусских СМИ, сотрудники потребовали проведения свободных выборов президента и освобождения политзаключенных. Отмечалось, что к предприятию прибыли автозаки. Впрочем, рабочие БМЗ в комментарии Business FM назвали сообщения СМИ о забастовке на заводе «преувеличенными». Один из сотрудников рассказал, что на предприятия «были люди, которые возмущались», но с ними провел совещание гендиректор. «Вообще, конечно, настроения нет, но такого, что забастовка, нет», – заявил рабочий по имени Богдан, добавив, что автозаков и спецтехники около цехов не видел.

Накануне в белорусских телеграм-каналах появились призывы к сотрудникам предприятий выйти на бессрочную забастовку в стране с 11 августа в знак протеста против нечестных президентских выборов.

Выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК страны, Лукашенко набрал более 80% голосов, его основной соперник оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила чуть более 10%. Она не признала итоги выборов и подала жалобу в ЦИК. Кандидат настаивает на пересчете голосов. В настоящее время Тихановская находится в Литве. Из Белоруссии кандидата вывезли власти страны, передает tut.by со ссылкой на доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову. Последняя уверяет, что выбора у Тихановской не было, а ее отъезд позволил освободить главу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. После освобождения Мороз покинула Белоруссию вместе с Тихановской.

После завершения голосования вечером в воскресенье в Белоруссии прошли массовые акции протеста. Следующим вечером несогласные с итогами выборов снова вышли на улицы и были разогнаны силовиками, которые действовали очень жестко.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 11.08.20

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