В Верховной раде отрицают легитимность Лукашенко

В Верховной раде Украины зарегистрировано постановление о непризнании прошедших в Белоруссии президентских выборов, на которых Александр Лукашенко набрал, по официальным данным, свыше 80% голосов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о регистрации документа для постановки на голосование сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Выборы президента Белоруссии сопровождались многочисленными фальсификациями как во время предвыборной кампании, так и во время выборов, что свидетельствует о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления», – написал у себя в Фейсбуке Гончаренко.

По его словам, украинский парламент должен «осудить насилие против мирных митингующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов президента Беларуси и не признавать легитимность их результатов».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался поздравлять с победой на выборах Александра Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.20

Лавров заявил о достройке «Северного потока – 2» в ближайшее время. / Чиновников Евпатории подозревают в служебном подлоге. / Администрация Евпатории пытается протащить скандальный инвестпроект, отбиваясь от общественности с помощью накачанных парней. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»