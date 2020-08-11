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Вторник, 11 августа 2020, 18:13 мск

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В Верховной раде отрицают легитимность Лукашенко

Фото novyny.org

В Верховной раде Украины зарегистрировано постановление о непризнании прошедших в Белоруссии президентских выборов, на которых Александр Лукашенко набрал, по официальным данным, свыше 80% голосов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о регистрации документа для постановки на голосование сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Выборы президента Белоруссии сопровождались многочисленными фальсификациями как во время предвыборной кампании, так и во время выборов, что свидетельствует о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления», – написал у себя в Фейсбуке Гончаренко.

По его словам, украинский парламент должен «осудить насилие против мирных митингующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов президента Беларуси и не признавать легитимность их результатов».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался поздравлять с победой на выборах Александра Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.20

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