В Бобруйск, жЫвотное: бурная реакция соцсетей на события в Белоруссии

Рунет бурно отреагировал на последние события в Белоруссии. Известные блогеры, политики, журналисты и обычные пользователи третьи сутки публикуют фотографии происходящего на улицах белорусских городов, и в большинстве своем поддерживают протестующих жителей. Правда, встречаются и комментарии, одобряющие действия силовиков и президента республики Александра Лукашенко.

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в твиттере обратился к белорусским силовикам. «Господа офицеры! Обезумевший вождь, незаконно присвоивший себе власть, втягивает вас в войну с белорусским народом. Не выполняйте преступных приказов вашего руководства, не позорьте свою честь и совесть! Поддержите тех, кто борется за свободную и процветающую Беларусь!» – призвал он.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов со своей стороны обратил внимание, что во время массовых протестов в стране 10 августа телеканал «Беларусь 24» не нашел для своих зрителей ничего важнее, чем фильм о жизни животных. «В эфире телеканала «Беларусь 24» показывают жизнь БАРСУКА в лесу», – пишет он в твиттере.

Основатель и лидер движения «Мы», член федерального политсовета движения «Солидарность» Роман Доброхотов запустил в твиттере опрос: кого поздравляют с победой на выборах россияне – Светлану Тихановскую или Александра Лукашенко? К полудню 11 августа проголосовало почти три с половиной тысячи пользователей, и более 96% из них высказались в пользу Тихановской.

Популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева, в свою очередь, предложила белорусским силовикам прекратить избиения мирных граждан. Граждане не согласны с решением ЦИК «настолько, что вышли на улицы, не боясь ни автозаков, ни резиновых пуль, ни, кажется, самой смерти, – пишет она в «Инстаграм». – По крайней мере, такое впечатление оставляют видео, на которых агрессия силовиков встречает сопротивление. Одно из таких видео ввергает в шок: автозак на огромной скорости въезжает в толпу протестующих, а затем переезжает зацепившегося на машину мужчину. По улицами Минска потекла кровь: от резиновых пуль, свето-шумовых гранат и дубинок омоновцев. И это самое страшное. Дорогие белорусы, сил вам, и дай бог благоразумия вашим силовикам – не идти против своего народа».

Шутливый пост Ксении Собчак в «Инстаграм» с заявлением о выдвижении на президентских выборах в Белоруссии ее подписчики восприняли крайне негативно. В видео Собчак обещает «закатать Беларусь в московскую плитку», «сделать страну полигоном для других испытаний, например, ядерных», и заняться вопросами, более важными, чем урожай картофеля – «например, белорусскими креветками». «Ксеня, вот сейчас там вообще не до смеху. Там сейчас люди вышли на улицы и кровь за страну проливают. А вы глумитесь. Не тот день вы выбрали для своего сарказма», – считает пользователь denis_markets.

Обычные пользователи соцсетей также высказывают поддержку жителям Белоруссии. «Невероятная гордость за белорусский народ! Вся Беларусь гудит сейчас, даже в маленьких городах выходят на улицы», – отметил пользователь ᴏʟɪᴠᴇʟᴏᴜɪᴇ.

«Беларусь, держитесь! Россия гордится вами. Мы верим, что у вас всё получится. Не опускайте руки. Вы – наши герои», – пишет Veda.

«Это был исторический вечер, – считает @apatheticbastar. – Победа над тираном уже в ближайшие дни просто очевидна».

«Очень может быть, что человек по фамилии Лукашенко доживает последние дни и недели. Его просто разорвут, настолько велика ненависть! Или показательно пристрелят. Но он этого пока не знает», – полагает Профессор Талк.

Отъезд из страны Светланы Тихановской вызвал новый всплеск возмущения. Многие предположили, что она была вынуждена покинуть республику из-за угроз жизни ее семье. «Это какой же надо быть мразью, чтобы шантажировать женщину, пусть даже твою соперницу на выборах, которой ты проиграл в одну калитку и не потому, что она сильный политик, а потому что уже всем [надоел]. Да ещё и угрожать её детям. Лукашенко – не мужик!», – возмутился пользователь Владимир М.

При этом, как пишут пользователи соцсетей, в Белоруссии до сих пор большие трудности с Интернетом, не работают соцсети и мессенджеры. В частности, доступа к Телеграм-каналам внутри страны практически нет. «Отключен [«Телеграм»]. Только что звонила в Беларусь и это подтвердили. Работают исключительно серверы, находящиеся внутри страны и все», – рассказывает @Tanych2.

«Мой коллега программист только что написал, что их фирма арендует самолет из Минска в Киев и перевозит своих разработчиков на неопределенный срок. Допрыгался, усатый?» – пишет пользователь твиттера @MLarchanka.

«Посмотрев на действие протестующих однозначно понятно, что за Тихановской вообще никто не стоит, нет третьих сил, кукловодов и прочее, – отмечает житель Минска Александр Ш. в комментариях под публикацией «Эхо Москвы» в «Фейсбуке». – Есть 80% простых беларусов, которых нагло обокрал Лукашенко, и они вообще не организованы, не координированы, без оружия, но их очень много. Пока их просто избили, посмотрим, что будет дальше».

«Удивительно, что только диктаторы говорят про кукловодов и влиянии извне», – указала там же Виктория В.

Москвич Алексей Н. уверен, что многотысячные митинги были спроецированы властью: «Цель «переворота»– надо по-честному выборы проводить и не сажать в тюрьму альтернативных кандидатов, тогда и переворотов не будет и ОМОН можно не кормить».

«У нас то по-другому! 80% абсолютно благополучных граждан всем довольны!» – иронизирует Сергей Ю. из Астрахани.

«Госпереворот устроил тот, кто нагло фальсифицировал выборы – для удержания своей власти», – подчеркнул Виктор Д. из Санкт-Петербурга. «Бацьку могут спасти только русские танки», – подытожил Александр Д.

При этом отдельные комментаторы высказываются в поддержку Лукашенко и одобряют действия силовиков, которые жестко разгоняют демонстрантов. «Работают [сторонники Лукашенко], на садовые участки ездят работать. Им не до митингов всяких там западных умников. Они не готовы продать свою страну прозападным компаниям и развалить производство одним махом», – заявил твиттере rilekta. «Оппозиция потерпела сокрушительное поражение на выборах, но подталкиваемая западом хочет, как можно больше навредить стране. Президент Лукашенко имеет право применить к бандитской банде террористов, в которую превратилась оппозиция, решительные меры защиты, вплоть до высшей», – уверен «Ядовитый кобр».

Правда, подобные мнения встречаются намного реже. Чаще всего звучит критика в адрес властей. При этом пользователь под ником Брестовчанин предложил Лукашенко покаяться перед народом и уехать из страны. На крайний случай из Минска, использовав при этом известный мем: «В Бобруйск, жЫвотное»

Как сообщалось ранее, протесты в Белоруссии продолжались практически всю ночь. Сегодня утром в «Телеграмм»-каналах появились сообщения о том, что рабочие крупных предприятий страны намерены объявить бессрочную забастовку. Светлана Тихановская накануне вечером не вышла к протестующим, позднее стало известно, что она покинула страну и находится сейчас в Литве. В видеообращении она сообщила, что «приняла очень тяжелое решение», подчеркнув, что «дети – это самое важное, что есть в нашей жизни».

Москва, Татьяна Дорофеева

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