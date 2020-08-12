Лукашенко может окончательно обрушить товарооборот между Украиной и Россией

Президент Белоруссии, напуганный массовым проникновением в страну украинских националистов в помощь минским майданщикам, может отдать приказ закрыть границу с Украиной.

Такой шаг приведёт к значительному сжатию российско-украинского товарооборота, который из-за конфликта между Киевом и Москвой осуществляется в основном через Белоруссию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский финансовый аналитик Василий Невмержицкий, опасаясь за финансово-экономические последствия, прежде всего, для «Незалежной».

«Если в Белоруссии пойдут на закрытие границ из-за общественных беспорядков, то сильно уменьшится наш товарооборот. Ведь Украина через этого соседа закупает не только белорусские товары, но и российские.

Так что, свернутся поставки товаров сразу по двум ключевым странам – торговым партнерам. Это прочувствует на себе украинский бюджет, поскольку уменьшатся сборы по НДС и по таможенным пошлинам, а также наш межбанк. Доллар будут закупать еще менее активно из-за того, что товары не идут», – приводит слова аналитика «Страна.УА».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.20

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