В Минске в ходе беспорядков погиб один протестующий

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о гибели одного человека из числа участников акции протеста. Ранее правозащитники заявили, что одного из протестующих сбила машина правоохранителей, но эта информация не подтвердилась.

Инцидент произошел ночью в Минске. Участники акции протеста возводили баррикады на улице Притыцкого. Правоохранители пытались им помешать.

«В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей», – говорится в сообщении МВД республики в Telegram. Устройство взорвалось в руках мужчины, он скончался на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в МВД.

Массовые акции протеста вспыхнули в Белоруссии во время выборов президента и продолжились на следующий день, когда ЦИК республики объявил о победе нынешнего лидера Александра Лукашенко. В ходе митингов были задержаны несколько тысяч человек, возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции – участникам и организаторам протестов грозит до 15 лет лишения свободы.

Минск, Зоя Осколкова

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