«Это отвечает коренным интересам братских народов»: Путин отправил поздравление Лукашенко

Президент России Владимир Путин признал победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, направив ему поздравительную телеграмму.

В ней российский президент сообщил, что рассчитывает на «дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ и военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности».

Путин подчеркнул, что «это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси».

Первым среди лидеров зарубежных стран поздравил Лукашенко с победой на выборах председатель КНР Си Цзиньпин. Следом за ним поздравительную телеграмму белорусскому лидеру направил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пожелав белорусскому народу мира и стабильности.

Меж тем в правительстве Германии оценили выборы в Белоруссии как несоответствующие демократическим стандартам, что неприемлемо. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии после выборов, отметив, что Варшава «несет ответственность за своих ближайших соседей».

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной конкурент оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 9,9%. Она не признала предварительные итоги голосования, заявив, что считает себя победителем выборов, и выступила за мирные перемены в республике. Штаб Тихановской подчеркнул, что не признает данные Центризбиркома по прошедшему голосованию. Кандидат в президенты также отметила, что действия силовиков при разгоне протестов были несоразмерными, добавив, что не намерена покидать страну.

После окончания голосования вечером в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии начались массовые акции протеста. На улицы вышли несогласные с первыми данными ЦИК по итогам голосования и результатами экзитполов, отдавших победу Лукашенко. Силовики в ходе разгона протестующих применили водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули.

По данным МВД республики, в ходе беспорядков в Белоруссии пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. В милиции при этом опровергли информацию о гибели одного человека в результате беспорядков. Правоохранители задержали около 3 тысяч участников протестных акций – около тысячи в Минске и более двух – в других регионах республики.

Сегодня протесты прокомментировал Лукашенко, назвав митингующих овцами, которыми управляли из-за рубежа. «Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами», – заявил белорусский президент, отметив, что протестующие «не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять» (цитата по «БелТА»). Он пообещал «адекватный ответ» на уличные протесты. «Мы разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки», – пригрозил Лукашенко.

Москва, Наталья Петрова

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