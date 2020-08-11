В Белоруссии более 200 человек попали в больницы после акций протеста

В Белоруссии в результате действий силовиков по разгону акций протеста в больницы попало более 200 человек. Минздрав республики сообщает об одном погибшем – он скончался еще до врачебного осмотра.

За последние два дня в скорую помощь обращались граждане с различными травмами. «На сегодняшний момент в стационарах республики находится на лечении чуть больше 200 человек, – цитирует сообщение Минздрава телеграм-канал «TUT.BY новости». – В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей». При этом несколько человек госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, ранениями грудной клетки и живота. Состояние пациентов, которым потребовалось проведение операций, стабилизировано. «К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи».

По словам очевидцев, мужчина погиб около метро «Пушкинская» около 23 часов после разрыва светошумовых гранат и атаки силовиков с помощью слезоточивого газа. Омоновцы пытались вытащить водителя из вставшего на перекрестке в пробке троллейбуса. В это время к цепи ОМОНа выбежал парень, «который предположительно после погиб».

«И он что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал, – цитирует телеграм-канал слова очевидца. – Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал. К нему сразу подошли несколько ОМОНовцев и его унесли». Собеседник издания предположил, что парень был оглушен взрывом гранаты, поэтому выбежал прямо на цепь силовиков. «Затем я увидел, как со стороны ОМОНа на центр перекрёстка кто-то швырнул что-то в виде полусферы, и из нее в разные стороны начали вылетать какие-то заряды», – рассказал он.

От действий силовиков около метро «Пушкинская» пострадали также жители ближайших домов, которые даже не участвовали в протестах. Телеграм-канал «NEXTA Live» приводит рассказ молодой матери, в окно квартиры которой влетел снаряд со слезоточивым газом. Он упал на подушку в 10 сантиметрах от головы ребенка, на плече у того остались точечные ожоги от искр. Семья сумела спастись из затянутой газом квартиры и вызвать скорую помощь. «Ребенок орал. Очень испугался», – рассказала женщина, отметив, что намерена направить заявление о случившемся в прокуратуру.

Протесты в Белоруссии начались по итогам президентских выборов после объявления результатов голосования. По данным избиркома, более 80% набрал действующий президент Александр Лукашенко. Не согласившиеся с этим жители республики вышли на мирный протест, однако после крайне жестких действий силовиков протестующие начали строить баррикады, а в ОМОН полетели фейерверки и даже бутылки с зажигательной смесью. Сегодня утром работники нескольких крупных предприятий объявили о бессрочной забастовке.

Минск, Татьяна Дорофеева

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