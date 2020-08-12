МИД Украины осудил насилие в Белоруссии

Украина пока не даёт оценку результатам прошедших в Белоруссии президентских выборов, но осуждает насилие в отношении недовольных их итогами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается. Но вы знаете, что мы пока официально не давали оценку именно результатам выборов в Белоруссии», – приводит его слова ТАСС.

«Мы осуждаем насилие, призываем освободить задержанных, призываем власти к диалогу с обществом», – добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался поздравлять с победой Александра Лукашенко, а в Верховной раде зарегистрировано постановление с осуждением итогов выборов.

Между тем, непризнание выборов не мешает Киеву направлять запросы белорусской стороне о выдаче 28 из 33 россиян, захваченных в Минске 29 июля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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