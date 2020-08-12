Украинская генпрокуратура запросила у Лукашенко выдачу захваченных россиян

Генеральная прокуратура Украины направила генпрокуратуре Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 россиян, захваченных 29 июля в Минске.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-служба украинского ведомства.

«Офис генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 правоохранительными органами Беларуси», – говорится в сообщении.

Утверждается, что из 28 запрашиваемых к выдаче лиц – 9 граждан Украины. Всем 28 объявлено о подозрении «в участии в террористической организации» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковский районный суд Киева уже выписал постановление об их задержании.

Украинское следствие заявляет, что россияне участвовали в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и выразил надежду, что вопрос с арестованными 33 россиянами будет решён «в духе взаимопонимания» и все они будут отпущены в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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