Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить задержание 33 россиян в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого руководители государств обсудили задержание российских граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе состоявшейся беседы были затронуты «актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений». В частности, лидеры России и Белоруссии обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 россиян, отмечается в сообщении.

Путин и Лукашенко выразили уверенность, что данная ситуация «будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», добавили в Кремле.

Кроме того, российский президент подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении президентских выборов в спокойной обстановке.

В свою очередь, пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе российского коллеги. Лидеры стран подчеркнули «стремление вместе самым серьезным образом разобраться» ситуации с задержанием граждан РФ, указывается в сообщении.

Путин и Лукашенко «договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности», отметили в пресс-службе белорусского лидера.

Как сообщал «Новый День», 29 июля в белорусских СМИ появилась информация о задержании 32 «боевиков» в пансионате под Минском и еще одного на юге Белоруссии. По версии белорусской стороны, задержанные являются бойцами российской ЧВК Вагнера. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к массовым беспорядкам».

В Минске утверждают, что задержанные намеревались дестабилизировать обстановку в стране во время президентской предвыборной кампании. Белорусские СМИ написали, что некоторые из задержанных якобы дали показания, что «приехали делать революцию». Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

В Кремле и МИД России назвали задержание россиян безосновательным и надуманным.

На Украине требуют выдать часть россиян, которых Киев обвиняет в участии в конфликте на востоке Украины.

Накануне Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что ни Украина, ни Россия не получат задержанных в Минске российских сотрудников ЧВК, пока в Киеве не докажут их вину, а в Москве – невиновность.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.08.20

Иначе будет очередная геополитическая катастрофа: Москве и Минску требуется срочная «перезагрузка». / Президенты Сербии и Азербайджана обсудили карабахский конфликт. / В горизбиркоме назвали примерную дату довыборов в ЕГД. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»