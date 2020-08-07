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Пятница, 7 августа 2020, 15:50 мск

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СКР начал проверку после задержания россиян в Белоруссии

Следственный комитет России начал проверку в связи с задержанием 33 российских граждан в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета России проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственный комитет даст им соответствующую правовую оценку.

Напомним, в конце июля в белорусских СМИ появилась информация о задержании 32 «боевиков» в пансионате под Минском и еще одного на юге Белоруссии. По версии Минска, задержанные являются бойцами российской ЧВК Вагнера. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к массовым беспорядкам».

Белорусская сторона утверждает, что задержанные собирались дестабилизировать обстановку в стране во время президентской предвыборной кампании. Белорусские СМИ написали, что некоторые из задержанных якобы дали показания, что «приехали делать революцию». Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

В Кремле и МИД России назвали задержание россиян безосновательным и надуманным.

В Киеве потребовали выдать часть россиян, которых Украина обвиняет в участии в конфликте на востоке Украины.

Сегодня ситуацию с задержанием россиян обсудили президенты России и Белоруссии. Путин и Лукашенко выразили уверенность, что она «будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», говорится в сообщении Кремля.

Москва, Наталья Петрова

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