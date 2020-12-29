Лукашенко твёрдо обещал Зеленскому выдать Киеву «россиян-вагнеровцев» – глава МИД Украины

Диалог президента Украины с белорусским коллегой о выдаче захваченных в августе в Минске 33 российских сотрудников ЧВК до последнего момента развивался в очень конструктивном русле и Александр Лукашенко уже готов был выдать россиян Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, отказ Минска поверг в шок всё руководство Украины, так как все детали были досконально обговорены Зеленским лично с Лукашенко, а в Киеве уже готовились арестовать россиян.

«На тот момент ситуация была кричащая, потому что Лукашенко имел и политические, и юридические, и даже моральные основания выдать или вернуть этих людей в Украину. Однако он этого не сделал, и это был очень серьезный удар по украинско-белорусским отношениям, самый тяжелый за все годы нашей дружбы.

До этого диалог между президентом Зеленским и Александром Лукашенко развивался конструктивно и выходил на серьезные совместные вещи. Удар был тяжелый, болезненный. Украина не могла не ответить: если тебя бьют, ты должен бить в ответ. Поэтому мы заняли принципиальную позицию в отношении событий, которые начали развиваться в Белоруссии после выборов», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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