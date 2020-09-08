Лукашенко не стал извиняться за неправомерный захват 33 российских граждан

Приказ о жёстком задержании российских сотрудников ЧВК в Минске 29 июля отдал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян со слов белорусского лидера во время встречи с ним российских журналистов.

По словам Лукашенко, информация о въезде в Белоруссию 32 россиян (российский политолог Шкляров был задержан отдельно от остальных – прим. «НД»), полагавших, что полетят из Минска в Стамбул, якобы поступила от водителя автобуса – «простого белоруса».

«Про ЧВК спросили, что это было. Он очень долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причём она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего – просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком», – рассказал Бабаян.

Лукашенко утверждает, что дал приказ на задержание только после того, когда узнал, что один из заехавших россиян «уроженец Гомельской области».

«Насколько я понял, через два-три часа ему сказал руководитель КГБ, что «мы не гарантируем, что мы сможем отслеживать действия этого отряда». При этом, говорит, у нас была информация, что один из них, уроженец Гомельской области, поехал навестить своих родных. И только после этого я дал распоряжение их задержать. Их задержали, начали выяснять, кто, зачем и почему. По его словам, появилась информация о том, что они должны были лететь в Стамбул. При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли.

Я тогда вызвал к себе руководителей спецслужб, и я тогда обратился и к Украине, и к России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали. И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принёс извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали «мы хотим в Россию». И, собственно, они уехали», – передал сождержание беседы с Лукашенко Роман Бабаян.

Также президент Белоруссии в разговоре с российскими журналистами заверил, что не собирался передавать «вагнеровцев» Украине.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал инцидент с «вагнеровцами» совместной спецоперацией Украины и США.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Киева была договорённость с Минском о выдаче Украине 28 из 33 задержанных россиян.

Симферополь, Валентин Карамазов

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