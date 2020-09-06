На Украине подтвердили слова Путина об участии американцев в деле «вагнеровцев»

Диверсия с попыткой захватить 32 российских сотрудника ЧВК, предварительно выманив их в Белоруссию, была организована совместно украинскими и американскими спецслужбами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, утверждения администрации украинского президента о непричастности Киева к акции с «вагнеровцами», являются выдумкой. Ранее журналист и ряд украинских политиков обвинили окружение Зеленского в предательстве и «сливе» информации об операции Кремлю, чтобы окончательно «не портить отношения» с Москвой.

«Я очень рад, что мы сегодня, все здесь, в студии, не повторяем выдумки Офиса президента, что «ничего не было», а идет обсуждение, могло или не могло быть в таком формате. Это уже важно. Я о чем хотел бы сказать – почему, в принципе, я считаю, это важно сделать. Эта операция проводилась не только украинскими спецслужбами – она проводилась в сотрудничестве со спецслужбами США», – заявил украинский главред.

«Значит, Путин прав», – иронично заметил ведущий программы Савик Шустер.

«Я заявления России не комментирую. Про Путина я не собираюсь здесь говорить. Так вот, что произошло – была работа совместная, и в ходе этой совместной работы у нас Офис президента принял решение, что мы не будем, доверяя США в данной истории, что мы не будем портить отношения с Путиным и с Козаком, чтобы, не дай Бог у нас что-то дальше в личных отношениях не сорвалось», – приводит слова Бутусова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал провокацию с задержанными в Белоруссии сотрудниками российской ЧВК совместной операцией спецслужб Украины и США.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.09.20

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